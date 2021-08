Le vice-président du Modem estime sur franceinfo que le gouvernement est "dans une démarche de protection de la population" et non dans une "démarche autoritaire".

Le vice-président du MoDem Patrick Mignola dénonce mardi 17 août sur franceinfo "les partisans du désordre qui défilent le samedi". Il assure qu'avec le pass sanitaire "on n'est pas une démarche autoritaire" mais "dans une démarche de protection" de la population contre le Covid-19.

Il assure qu'il y a "des gens qui aiment le désordre, qui aiment la déstabilisation, et qui, dans la mesure où Emmanuel Macron a mis en place le pass sanitaire, sont contre le pass sanitaire, et si Emmanuel Macron n'avait pas mis en place le pass sanitaire, finalement ils seraient pour le pass".

"Je fais la différence entre les partisans du désordre qui défilent le samedi, ceux qui les soutiennent politiquement ou qui essayent d'en tirer des bénéfices comme le Rassemblement national ou une frange de l'ultra gauche, et un certain nombre de Français qui sont encore interrogatifs ou inquiets." Patrick Mignola à franceinfo

Le vice-président du MoDem prend l'exemple de Florian Philippot, des Patriotes, qui "a commencé par expliquer qu'il fallait mettre un couvercle sur tout le pays et confiner tout le monde et avoir une stratégie à la coréenne, et qui aujourd'hui explique qu'il ne faut rien faire et quasiment que le virus n'existe pas !"

Une démarche de "protection de la population"

Interrogé sur les arguments des opposants au pass, le vice-président du Modem répond que "non, on n'est pas dans une démarche autoritaire, on est dans une démarche de protection de la population. Il faut qu'on retrouve de la liberté en parvenant à vaincre enfin ce virus", dit-il, en insistant sur l'importance du vaccin pour rétablir la liberté pour tous.

Il conçoit qu'on puisse "être contre le vaccin ou réticent au vaccin. Mais dans ce cas-là, il y a la possibilité du pass sanitaire". Patrick Mignola pense notamment aux Français qui "peuvent avoir eu une mauvaise expérience des vaccins, suite à une vaccination sur d'autres maladies". Pour lui, la solution passe notamment par davantage de pédagogie.

Patrick Mignola rappelle que son mouvement prône "un contrôle démocratique sur des mesures qui peuvent être perçues par la population comme des privations de liberté. Nous souhaitons avec les députés démocrates que, tous les trois mois, le Parlement soit appelé à légiférer à nouveau pour savoir quels sont les types de mesures que nous devons prendre."