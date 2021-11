Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en flèche dans plusieurs pays, Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, estime préférable sur franceinfo mardi 9 novembre de limiter le nombre de clients au mètre carré dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, plutôt que de recourir au pass sanitaire.

"Le calcul des jauges a très bien fonctionné à un moment où le risque épidémique de Covid-19 était très fort, il y a un an", a estimé Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, mardi 9 novembre sur franceinfo, alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole en début de soirée pour évoquer la situation sanitaire. "J'espère que c'est ce dispositif, si un jour il devait y avoir à nouveau un dispositif de régulation dans les commerces, qui s'appliquera et non pas le pass sanitaire", a-t-il ajouté.

"C'est contraire au pouvoir d'achat des ménages"

Selon lui, il est préférable de "limiter le nombre de clients au mètre carré" dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, plutôt que de recourir au pass sanitaire car il l'estime "contraire au pouvoir d'achat des ménages".

"Il y a plein de ménages qui ont besoin de leur hypermarché, notamment au moment des fêtes de Noël, pour aller faire leurs courses parce que l'on sait que les prix y sont plus bas." Alexandre Bompard à franceinfo

Alexandre Bompard a également dénoncé une mesure "très bureaucratique" qui suppose de savoir que tel ou tel centre commercial fait plus de 20 000 mètres carrés. "Les clients étaient complètement perdus en août et en septembre dernier", a-t-il commenté, considérant que "ce n'est pas la bonne mesure" dans ces grands centres qui, selon lui, "permettent la distanciation physique".