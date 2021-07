Vaccination obligatoire des soignants : Anne Hidalgo "préfère l'incitation à la sanction"

"Je préfère l'incitation à la sanction", a assuré Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, mardi 13 juillet sur France Inter. Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées. Passé le 15 septembre, ceux qui ne sont pas vaccinés recevront des avertissements. S'ils ne sont toujours pas en règle, ils ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, avec un possible licenciement à la clé. Les libéraux seront eux interdits d'exercer.

"Je pense qu'il faut bien sûr encourager, pousser les personnels soignants à se faire vacciner, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas les stigmatiser", a prévenu Anne Hidalgo. "On les a applaudis, et ce sont vraiment des héros. Je pense au personnel des Ehpad qui est d'ailleurs très mal payé, mais qui a vraiment fait le boulot, qui a été là pour s'occuper de nos personnes âgées, et je pense qu'il ne faut pas opposer les Français les uns aux autres", a estimé l'élue socialiste.

"Bien sûr, j'accompagnerai ces décisions", a-t-elle déclaré à propos de l'élargissement du pass sanitaire. À compter 21 juillet, il sera obligatoire, notamment dans les cinémas et les musées. Début août, il sera indispensable pour entrer dans les cafés, les restaurants ou encore les centres commerciaux. "Je crois qu'on a besoin aussi d'un discours et d'une pédagogie pour être plus efficaces dans l'action. Je crains que si encore une fois, on vient chercher un sujet ou de polémique ou de confrontation des Français entre eux, on ne perde de l'énergie et de l'efficacité", a toutefois nuancé Anne Hidalgo.