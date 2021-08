Vacances : hôtels et campings de la Grande-Motte font le plein

Les vacances d'été touchent à leur fin. Le bilan est positif pour certains professionnels du tourisme, malgré les mauvaises conditions météo et l'instauration du pass sanitaire, les clients sont au rendez-vous dans les hôtels et les restaurants.

Il y a encore beaucoup de monde sur les plages de la Grande-Motte, ces dernières semaines du mois d'août. Bientôt, ce sera le grand bain pour Louis. Son père est infirmier. Pour tous les deux, ce sont les derniers jours de vacances, c'est une plage de détente très appréciée. "On fait le plein d'énergie, et le plein de soleil", explique Damien Berger. Les douze hôtels et six campings de la Grande-Motte (Hérault) ont affiché complet tout l'été, avec une saison qui a démarré 15 jours plus tôt.

Inquiétudes, mais pas toujours justifiées

"Les gens ont beaucoup plus anticipé par rapport aux années d'avant, ils voulaient être sûrs d'avoir des vacances après deux ans d'incertitudes. On a eu encore plus de clientèle française que des étrangers", explique Axel Di Jusco, second de réception au camping Le Garden. Dans un hôtel, on s'inquiétait début août de l'impact du pass sanitaire pour accéder aux petits-déjeuners. Mais finalement, l'été s'est poursuivi sereinement, et tout le monde a montré son pass sanitaire en bonne intelligence.