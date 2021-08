"Souplesse et discernement" : premiers contrôles du pass sanitaire par les forces de l'ordre, sans verbalisation

Sur la place de l'église du village de Saint-Pée-sur-Nivelle, dans le Pays basque, quatre gendarmes contrôlent les pass sanitaires des clients du café restaurant Santiano : "Pouvez-vous présenter votre pass sanitaire et une pièce d'identité corrélative s'il vous plaît ?"

Il faut effectivement présenter un pass sanitaire depuis lundi 9 août pour se rendre dans un restaurant ou un bar, même en terrasse : un certificat de vaccination, un test de dépistage au Covid négatif ou un certificat de rétablissement. Des contrôles des forces de l'ordre ont déjà lieu dans les établissements, pour s'assurer que la mesure est bien respectée.

"Cette semaine, nos contrôles seront entièrement pédagogiques et didactiques." le capitaine Guillaume Favard à franceinfo

Le gérant de l'établissement a été prévenu en amont de la visite des forces de l'ordre. Le but n'est pas de mettre en difficulté, lui explique le capitaine Guillaume Favard : "On vient aujourd'hui pour voir comment ça se passe, est-ce que vous avez eu des problèmes de mise en œuvre, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez modifier ou améliorer..." Le gendarme se veut rassurant : "On va faire preuve de souplesse et de discernement, on est là pour venir vous aider."

Il n'y aura aucune verbalisation cette première semaine. Une souplesse nécessaire, pour le restaurateur Gilles Lagarde, en pleine saison : "C'est bien de donner une semaine de battement", concède-t-il. Toutefois, le contrôle du pass sanitaire met ses équipes sous pression : "Personne ne pourra mettre quelqu'un à l'entrée de chaque établissement pour contrôler. Cela demande plus de monde, plus de bras. C'est de la pression supplémentaire dont on n'a pas spécialement besoin", déplore le gérant.

Une amende de 1 000 euros dès le 16 août

Véronique et Dominique, attablés en terrasse, sont interrompus dans la rédaction de leur carte postale pour un contrôle. Ils sont en règle et ont apprécié la souplesse des forces de l'ordre : "Je trouve qu'ils ont fait beaucoup preuve de pédagogie. Est-ce que ça continuera dans le temps ? On ne le sait pas, mais je pense qu'il faut le prendre de cette manière-là", confie Dominique. C'est selon lui la condition "si on veut être libre, cela ne nous pose aucun problème", assure-t-il.

Dès le 16 août, en cas d'absence de pass sanitaire en règle de leurs clients, les restaurateurs risqueront une fermeture administrative et s'exposeront à 1 000 euros d'amende.