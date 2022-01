Saint-Pierre-et-Miquelon : un député agressé par des manifestants anti-pass

De la boue, des algues et des pierres lancées contre un député de la majorité devant chez lui à Saint-Pierre-et-Miquelon. La scène s'est déroulée dimanche 9 janvier lors du passage d'une manifestation contre le pass sanitaire. L'élu était sorti de chez lui et le ton est rapidement monté. "Ça ressemblait à une lapidation. Ma femme est venue sur le perron de la maison, un galet est passé à cinq mètres de nos figures", raconte Stéphane Claireaux.

Une agression dénoncée par la classe politique

La manifestation avait démarré un peu plus tôt avec 500 personnes, la plus grosse mobilisation sur l'archipel, qui compte 6 000 habitants. Dans la soirée, les manifestants s'en sont également pris à la préfecture. Lundi 10 janvier, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a condamné cette agression, indiquant sur les réseaux sociaux qu'"aucun débat ne serait justifier ce déchaînement". Du côté des manifestants, on reproche une provocation de l'épouse du député. Fin décembre, le ministère de l'Intérieur a demandé à renforcer la surveillance des abords des permanences et des domiciles des parlementaires. Depuis plusieurs mois, les violences se multiplient contre les élus. Dimanche, le président de la République a appelé Stéphane Claireaux pour lui apporter tout son soutien. Le député a annoncé son intention de porter plainte.