Quelque milliers de personnes défilent à Paris à l'occasion de la onzième journée de mobilisation contre le pass sanitaire

Onzième samedi de mobilisation consécutif pour les opposants au pass sanitaire en France. Quelques milliers de manifestants se sont mis en marche, samedi 25 septembre en début d'après-midi, dans les rues de Paris pour dénoncer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Au total, quatre cortèges étaient attendus dans les rues de la capitale, selon une source policière, précisant qu'entre 60 000 et 80 000 manifestants devaient manifester dans toute la France.

Samedi dernier, 80 000 personnes avaient défilé dans toute la France, contre 121 000 la semaine précédente, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Ces nouvelles marchent surviennent alors que le pass sanitaire doit être étendu aux 12-17 ans à partir du 30 septembre. Un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre sera par ailleurs présenté le 13 octobre en Conseil des ministres.

Des mesures vues comme "liberticides"

"On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là", ont scandé les manifestants en quittant l'esplanade de la gare de Lyon, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Je manifeste chaque week-end car notre liberté a été spoliée", explique Annick Gauthier, 65 ans, venue en groupe du Val-de-Marne avec quelques amis "gilets jaunes". "Je manifeste contre Macron et ses mesures liberticides. Moi je ne suis pas vacciné, je n'ai pas confiance. Mais je serai peut être obligé si les tests deviennent payants", a raconté Tristan, retraité de 72 ans, "'gilet jaune' de la première heure".

Le pass sanitaire est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été étendu aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et le 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public.

Alors que plus de 50 millions de Français ont reçu au moins une injection du vaccin, Santé publique France fait été d'une décrue du nombre de malades du Covid-19. Vendredi, 8 107 personnes étaient hospitalisées, contre plus de 9 000 une semaine auparavant. Parmi ces patients, 1 586 se trouvaient en soins intensifs.