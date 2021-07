Pass sanitaire : la jauge de 50 personnes est déterminée en fonction de la capacité d’accueil et non du nombre de spectateurs présents, affirme la DGS

"Par exemple, dans une salle de cinéma, le pass sanitaire s’applique à partir du moment où cette salle contient plus de 50 places, même si seulement 10 sièges sont occupés lors d’une séance", explique la direction générale de la santé.

Une séance de cinéma avec 49 spectateurs est-elle soumise au contrôle du pass sanitaire ? La réponse est oui. En effet, "la jauge de 50 personnes, retenue comme seuil d’application du pass sanitaire dans certains établissements recevant du public, est déterminée en fonction de la capacité d’accueil de cet établissement et non en fonction de l’occupation réelle des lieux", affirme la direction générale de la santé (DGS) à franceinfo, mercredi 21 juillet.

Les théâtres et les cinémas ne peuvent donc pas organiser des séances limitées à 49 spectateurs pour contourner l'obligation de présentation du pass sanitaire, comme certains établissements le prévoyaient.

"Par exemple, dans une salle de cinéma, le pass sanitaire s’applique à partir du moment où cette salle contient plus de 50 places, même si seulement 10 sièges sont occupés lors d’une séance. Les 10 personnes présentes doivent donc disposer d’un pass sanitaire valide, précise la DGS à franceinfo. Par ailleurs, il n’est pas possible pour une salle ayant une capacité d’accueil de plus de 50 personnes d’abaisser sa jauge, sous peine de sanction pour non-application du pass sanitaire."