Pass vaccinal : mode d'emploi du dispositif avant son entrée en vigueur

Fini le pass sanitaire, à partir du lundi 24 janvier place au pass vaccinal. Il conservera les plus de 16 ans et sera obligatoire pour accéder à certains lieux. Les activités de loisirs, les bars et restaurants ou encore les transports publics interrégionaux. Les meetings politiques et les établissements de santé ne seront pas concernés. Le pass ne s'appliquera pas dès lundi en Outre-mer, où les préfets peuvent décider de la date d'entrée en vigueur du dispositif.



Un nouveau pass pour inciter à la vaccination

Alors que 4,5 millions de Français n'ont reçu aucune dose, le gouvernement fait un geste pour les non-vaccinés : toute personne recevant sa première injection avant le 15 février bénéficiera immédiatement à condition de faire une deuxième injection un mois plus tard et de présenter un test négatif de moins de 24 heures. Les contrôles seront renforcés. Les responsables d'établissements pourront contrôler l'identité des porteurs de pass, qui s'exposeront en cas de fraude à une amende de 1 000 euros.