Pass vaccinal : les réactions des Français suite aux propos chocs d’Emmanuel Macron

Lors d’un entretien, Emmanuel Macron a déclaré "vouloir emmerder les non-vaccinés". À Orléans (Loiret), ville où beaucoup d’électeurs ont voté pour Emmanuel Macron, les propos ont du mal à passer. "Je pensais qu’il était plus lettré (…) et puis je pense qu’il faut respecter les décisions de chacun", juge une Orléanaise. "Je ne devais pas aller voter, mais finalement, je vais aller voter. Je suis en colère, rétorque un passant. Néanmoins, certains applaudissent l’honnêteté du président.



Le combat continue contre les non-vaccinés

Interrogé, un homme avoue ne pas être vacciné, et ce ne sont pas les propos du président qui le fera changer d’avis. Mais à l’hôpital d’Orléans, il ne reste plus que trois lits disponibles dans le service de réanimation. Le personnel médical est ainsi très clair : selon lui, il faut plus de fermeté sur la vaccination.