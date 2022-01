Pass vaccinal : « Dès que l’on pourra s’en passer, on s’en passera », assure Stanislas Guerini (LREM)

D’un côté, les contraintes sanitaires vont s’alléger, de l’autre, le pass vaccinal doit entrer en vigueur lundi 24 janvier, si le Conseil constitutionnel le valide. Quelle est la position de la majorité ? "C’est parce que l’on a le pass vaccinal qu’on peut avoir des perspectives positives. […] On n’a pas de fétichisme sur le pass vaccinal. Dès lors que l’on pourra s’en passer, on s’en passera. Pour l’instant, on en a besoin", explique Stanislas Guerini, délégué général de LREM, invité des "4 Vérités", vendredi 21 janvier.



"On a envie qu’Emmanuel Macron soit candidat "

La majorité présidentielle se prépare-t-elle au lancement de la campagne d’Emmanuel Macron ? "On a envie qu’il soit candidat. Dans toute bonne campagne, on réserve du papier pour les affiches et on prend quelques précautions pour des salles. L’essentiel, c’est de travailler au projet qui sera le nôtre pour un prochain quinquennat", confie le délégué général de LREM.



Quels pourraient être les sujets de la campagne ? "La transformation profonde du monde du travail, comment mieux partager la valeur dans les entreprises, comment est-ce que l’on accompagne mieux l’inégalité entre les femmes et les hommes… Ce sont des thématiques qui devront être centrales dans cette campagne", estime Stanislas Guerini.