Pass sanitaires : inquiétudes au zoo de Beauval

Lorsque Gloria l'hippopotame déjeune, c'est, de préférence, en public. Elle est l'une des vedettes du zoo de Beauval, ses admirateurs sont masqués. Dans pile une semaine, les adultes viendront l'admirer avec un pass sanitaire ou ne viendront pas, et c'est là tout le problème. Tous les clients ne feraient pas un test PCR uniquement pour se rendre à un lieu de loisirs.



Recours déposé

Où trouver une première dose avant le 30 juillet ? Et où trouver une seconde dose avant le 30 août ? Pour les 1 100 salariés de ce zoo, le compte à rebours est enclenché, et plus de la moitié d'entre eux ne sont pas vaccinés. "Les centres de vaccination sont fermés et ne répondent pas au téléphone, je ne sais pas quoi faire", déplore Olivier Aufrere, agent d'entretien. Que feront les soigneurs des otaries si ceux-ci n'ont pas de passe ? Le directeur du zoo est inquiet, il ne sait déjà pas comment son personnel va contrôler les visiteurs. L'Association des parcs zoologiques a déposé un recours devant le Conseil d'État pour reporter au 15 septembre la mise en place du pass sanitaire pour les zoos.