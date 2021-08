Pass sanitaire : une panne informatique empêche de générer des QR Codes

Ils viennent faire un test antigénique pour obtenir le précieux pass sanitaire. Le matin du samedi 14 août, ils auront bien l'écouvillon dans le nez, mais peut-être pas le fameux QR Code. La raison : un bug informatique. Plus de 10 000 pharmacies en France ont du mal à se connecter. Des milliers de personnes n'auront donc pas leur pass sanitaire comme prévu, et certains s'impatientent. Dans une pharmacie parisienne, les coups de fil se multiplient.





Risque de refaire exploser les serveurs

La seule solution qu'ils peuvent proposer est une simple attestation papier sans QR Code. La panne a commencé le 13 août à 16 heures, et certains clients ont déjà dû renoncer à leurs projets. Pour le syndicat des pharmaciens, il y a urgence. "Si ce n'est pas résolu rapidement, ça va s'engorger et soit on ressaisit et ça risque de faire exploser à nouveau les serveurs, soit on accepte que les tests qui auront été faits entre telle et telle date. Il y a des consignes données pour que les attestations papier fassent foi", résume Philippe Dendry, vice-président des syndicats pharmaceutiques de France. La SNCF a déjà annoncé qu'elle irait dans ce sens pour le week-end.