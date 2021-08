Pass sanitaire : un véhicule et les locaux de l'ARS de Saint-Barthélemy tagués, le préfet "invite à méditer" l'article 4 de la DDHC sur la liberté

Un véhicule et les locaux de l'Agence régionale de santé de Saint-Barthélemy, aux Antilles, ont été tagués, indique la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lundi 9 août. "Un ou plusieurs individus ont tagué les volets roulants du bâtiment comme le véhicule de travail, tout en prenant soin d'en crever les pneus." L'inscription "stop confinement" a notamment été relevée alors que l'île n'est pas confinée, indique une source au sein de la préfecture à franceinfo. D'autres messages réclament la "liberté", insultent le préfet et remettent en cause le pass sanitaire.

"Le Préfet invite à méditer l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" qui indique que "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Il dénonce des "propos contradictoires" qui ne sont "pas à la hauteur des enjeux de la crise sanitaire". "Si l’intelligence de la situation échappe manifestement à quelques-uns il semble utile de rappeler que les Îles du Nord bénéficient encore aujourd’hui d’une situation enviable si l’on se compare plus précisément à la Martinique et la Guadeloupe", poursuit-il.