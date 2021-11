Pass sanitaire : quels sont les changements qui prendront effet le 15 décembre ?

Comme attendu, le président de la République s'est exprimé sur le Covid-19 et la reprise de l'épidémie. Pour faire face à cela, le gouvernement semble avoir une stratégie claire : protéger les plus vulnérables. Pour cela, le pass sanitaire va subir quelques changements à partir du 15 décembre prochain. La plus grosse évolution sera pour les plus de 65 ans.

Gros changement pour les plus de 65 ans

À partir du 15 décembre, toutes les personnes âgées de plus de 65 ans n'ayant pas reçu de troisième dose du vaccin contre le Covid-19 ne pourront plus avoir droit au pass sanitaire. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la dose de rappel aux seniors. Une fois la troisième dose injectée, un nouveau QR code sera envoyé sur l'application Tous Anti Covid, et ce sésame permettra donc l'entrée dans les lieux de culture, les centres commerciaux etc. À partir du 15 décembre, l'ancien QR code ne fonctionnera plus sauf pour voyager dans les pays qui exigent que deux doses de vaccin.