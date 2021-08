Pass sanitaire : quel protocole pour les salariés dans les transports ?

À compter du lundi 30 août, il n'est plus possible de voyager sans pass sanitaire pour les 5 000 salariés de la SNCF qui travaillent à bord des trains TGV et Intercités. "Ça me rassure, et j'estime que si on veut arrêter cette pandémie nous n'avons pas le choix", estime une voyageuse. Près de 3/4 des cheminots sont déjà vaccinés, selon la SNCF.

Mêmes règles pour les cars

Selon Didier Mathis, syndicaliste au sein de l'UNSA ferroviaire, des perturbations sont possibles. "Il n'est pas exclu qu'à la suite d'un arrêt maladie autre que de la Covid-19, il n'y ait personne pour les remplacer au pied levé qui disposerait du pass sanitaire", explique-t-il. La règle est la même pour les voyages en car. Les conducteurs des trajets inter-régionaux devront eux aussi avoir leur pass sanitaire pour transporter les passagers. Les salariés des transports en commun urbains, comme le bus, ne sont pas concernés par la mesure.