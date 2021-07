Pass sanitaire : que vont changer les sénateurs ?

"Le Sénat en majorité à droite devrait apporter des changements", indique la journaliste Christelle Méral. Cet après-midi, les sénateurs se sont accordés en commission pour supprimer le pass sanitaire dans les centres commerciaux, un sujet très polémique. Les sénateurs devraient également revenir sur un point très controversé, "le licenciement des salariés accueillant du public et qui refuseraient le pass sanitaire", détaille la journaliste.

Entrée en vigueur début aout

"En revanche, les sénateurs devraient maintenir le pass sanitaire pour accéder aux hôpitaux et aux Ehpad pour les patients et les visiteurs, maintien également du pass sanitaire pour accéder aux terrasses, dans les bars et les restaurants", poursuit Christelle Méral. Les débats devraient commencer dans la soirée, et le texte être adopté samedi 24 juillet. "Le gouvernement compte sur l'application de la loi début août, après un passage par le Conseil constitutionnel", conclut la journaliste.