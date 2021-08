Pass sanitaire : pour la pratique sportive aussi, enfants et ados doivent désormais montrer patte blanche

À partir du 30 septembre, les adolescents de 12 ans et plus doivent présenter un pass sanitaire pour intégrer un club sportif. C'est le cas notamment au club de judo FLAM 91 à Longjumeau dans l'Essonne.

Avec la rentrée, c'est le moment pour beaucoup de parents d'inscrire leurs enfants à une activité sportive. Cette année pourtant, le rituel comporte une particularité : à partir du 30 septembre, les adolescents de 12 ans et plus doivent être détenteurs d'un pass sanitaire pour pouvoir intégrer un club sportif. Dans certaines de ces structures, la nouvelle législation créée quelques inquiétudes. franceinfo s'est rendu au club de judo FLAM 91 à Longjumeau dans l'Essonne.

Entre deux prises de judo, Jeanne explique tout sourire qu'elle a eu le Covid-19 il y a quelques semaines. L'adolescente a donc pu obtenir son pass sanitaire avec un certificat de rétablissement et continuer à pratiquer son sport, mais elle réfléchissait déjà à se faire vacciner. "À contre-coeur oui, mais je l'aurais fait quand même parce que le judo c'est vraiment une priorité pour moi, confie-t-elle. Dans mon collège, il y a en a plein qui disent : 'Non, je ne me ferai pas vacciner' mais au fond d'eux ils savent très bien qu'ils vont devoir le faire parce que c'est indispensable pour pouvoir faire des activités."

Les professeurs se plient à l'obligation sans enthousiasme

Cette obligation n'enthousiasme pas non plus le professeur de judo de Jeanne, Raphaël Blandin. "Malheureusement on va être obligés de se plier à ces règles, regrette-t-il, Si un enfant arrive au club sans pass, on devra lui dire : 'Désolé, il faut que tu rentres chez toi.' En tant que professeur de judo, on a un code moral, des valeurs qui sont l'entraide, l'amitié. Devoir sélectionner les élèves, c'est absolument contraire à ces valeurs."

Pour le personnel de FLAM 91, il est d'ores et déjà obligatoire de présenter un pass sanitaire professionnel. David Vibaux, professeur de judo, voulait opter pour des tests réguliers mais il a finalement choisi la vaccination. "J'ai vraiment attendu le dernier moment avant la rentrée sportive pour me faire vacciner et reprendre mon activité professionnelle, raconte-t-il, Effectivement, si ça n'avait pas été obligatoire, j'aurais sûrement attendu un peu."

Le pass sanitaire gêne aussi du côté des parents, qui craignent que les modalités d'accueil des enfants varient pendant l'année et hésitent donc au moment de l'inscription. Malgré tout, les responsables de FLAM 91 espèrent voir leur nombre d'adhérents augmenter cette année, grâce au palmarès de l'équipe de France de judo aux JO de Tokyo.