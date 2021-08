Pass sanitaire : les restaurants se préparent pour le 9 août

Dès lundi 9 août, déjeuner ou dîner au restaurant se fera sous conditions, en salle comme en terrasse, ce qu'appréhendent beaucoup de clients et de restaurateurs.

Le pass sanitaire devient obligatoire dès lundi 9 août pour se rendre au restaurant, en salle comme en terrasse. Une décision qui a du mal à passer dans un restaurant toulousain (Haute-Garonne) où les serveurs espéraient pouvoir installer les clients dehors sans avoir besoin de les contrôler. "Nous, on n'a pas de personnel, on est sur un placement libre. On n'a pas une personne à l'accueil qui pourra contrôler chaque client. Ce sera un travail à faire par chaque employé", explique Christophe Keomamidng, responsable de salle.

De la souplesse la première semaine



Pour mettre en place cette mesure, certains établissements se préparent déjà depuis quelques jours, à l'image d'un établissement parisien, où un parcours a été créé pour l'arrivée des clients. "On craint, effectivement, qu'on perde en termes de chiffre d'affaires un certain nombre de clients parce que, logiquement, tous les Français ne sont pas vaccinés et toute notre clientèle n'aura pas accès à notre établissement", confie le gérant David Zenouda. Le gouvernement promet de la souplesse, en tout cas la première semaine, pour les établissements qui appliquent le pass sanitaire.