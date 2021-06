Pass sanitaire : les lieux où il sera obligatoire

Pour assister aux grands rassemblements comme le tournoi de tennis de Roland-Garros, il faut désormais présenter un nouveau sésame, en version papier ou sur l’application TousAntiCovid. Le pass sanitaire est valable sur présentation d’un de ces trois documents : une attestation de vaccination complète, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou un test positif datant de plus de 15 jours et de moins de six mois. Un pass désormais obligatoire à partir de 11 ans dans les lieux réunissant plus de 1 000 personnes.

Dispositif temporaire

C’est le cas des événements sportifs, des festivals et concerts ou encore des salons et des foires. Dès mercredi 9 juin, ce pass sera aussi exigé pour voyager en Corse ou dans les territoires d’Outre-mer. En revanche, il ne sera pas nécessaire dans les lieux de la vie courante, comme les restaurants, les cinémas, les théâtres ou les musées. Ce dispositif exceptionnel est temporaire : il devrait prendre fin le 30 septembre.