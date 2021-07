Pass sanitaire : les 12-17 ans exemptés jusqu'au 30 août

Le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a annoncé mardi 13 juillet que l'extension du pass sanitaire pour les 12-17 ans ne s'appliquera qu'à compter du 30 août.

La mesure d'extension du pass sanitaire ne s'appliquera qu'à compter du 30 août pour les 12-17 ans. Une annonce faite par le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran sur le plateau du journal de 20 heures de France 2 mardi 13 juillet : "Jusqu'au 30 août, si un adolescent est totalement protégé, il pourra aller dans tous les endroits qui nécessitent le pass sanitaire, même sans masque là où le masque n'est pas requis. Par contre, il devra conserver toujours le port du masque partout où c'est nécessaire tant qu'il n'aura pas atteint le niveau de protection conféré par la vaccination."

Les tests PCR gratuits pour les lycéens ?

Interrogé sur le plateau du 23h de Franceinfo, le Président de l'Union Nationale Lycéenne Mathieu Devlaminck s'est dit soulagé avec tout de même une crainte : "C'est l'accès au lycée. Pour l'instant, on n'a encore aucune certitude sur l'accès au lycée qui pourrait être renié ou non pour les lycéens qui n'auraient pas le pass sanitaire. On serait choqués que des lycéens ne puissent pas avoir accès à l'éducation au prétexte qu'ils ne soient pas vaccinés." L'une des solutions apportées par Mathieu Devlaminck est de rendre les tests PCR gratuits pour tous les lycéens afin de ne pas leur interdire l'accès à l'éducation.