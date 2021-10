Pass sanitaire : le Sénat vote un texte profondément remanié sur sa prolongation

Le Sénat a engagé un bras de fer avec le gouvernement jeudi 28 octobre. Les élus du palais du Luxembourg ont ramené du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l'épidémie de Covid-19. Le projet de loi portant "diverses dispositions de vigilance sanitaire", très largement remanié par les sénateurs, a été voté en première lecture par 158 voix pour (la majorité des groupes LR et centriste) et 106 contre.

Les socialistes se sont abstenus. Parmi ceux qui ont voté contre, on trouve le groupe RDPI à majorité En Marche, CRCE à majorité communiste et écologiste, 21 sénateurs LR, 11 centristes et la majorité des groupes RDSE à majorité radicale et Indépendants.

Commission mixte paritaire la semaine prochaine

Le texte modifié "porte la marque du Sénat", à la fois "gardien des libertés publiques" et "soucieux de l'équilibre des pouvoirs", a jugé le chef de file des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau. Le rapporteur (Les Républicains) Philippe Bas considère que "trois mois et demi ça va, huit mois et demi c'est trop". De son côté, l'exécutif reste "déterminé à retenir comme horizon le mois de juillet 2022", avait déclaré la ministre Brigitte Bourguignon avant le vote des sénateurs.

Députés et sénateurs tenteront de s'accorder la semaine prochaine sur une version commune en commission mixte paritaire, une gageure tant les positions se sont écartées. En cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot.