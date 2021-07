Pass sanitaire : le mode d'emploi et application

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera exigé dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes, comme les théâtres, cinémas et parcs d'attractions. "Ce pass sanitaire sera étendu au début du mois d'août pour les cafés, restaurants, salles de sport ou encore les établissements médicaux", rapporte Thomas Cuny. Le pass sanitaire sera exigé pour prendre l'avion, le TGV ou le car.



Vaccination complète 7 jours après la deuxième dose

Le pass sanitaire sera obtenu sept jours après la deuxième vaccination, contre 14 jours auparavant, a annoncé ce mercredi 14 juillet le ministre de la Santé, Olivier Véran. Si vous n'êtes pas vacciné, un test antigénique ou PCR est nécessaire. Dans ce cas, le pass sanitaire entre en application immédiatement pour une durée de 48 heures maximum et de trois jours à l'étranger. Une amende 135 sera appliqué en cas d'absence de pass. Un responsable d'établissement qui ne contrôle pas ses clients s'expose à 45 000 euros d'amende.