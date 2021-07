Pass sanitaire : "J'ai peur que certaines compagnies renoncent à la dernière semaine", confie le président du Off d'Avignon

Le Off d'Avignon doit s'adapter en urgence avec l'extension du pass sanitaire. Il doit devenir obligatoire dans les lieux de culture de plus de 50 personnes dès le 21 juillet, a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution. "La fréquentation risque d'être impactée", craint Sébastien Benedetto, président du Off d'Avignon, mardi 13 juillet sur franceinfo, alors que les spectateurs sont déjà moins nombreux cette année à Avignon. "On va se réunir cet après-midi pour en discuter mais j'ai bien peur que certaines compagnies et théâtres renoncent à la dernière semaine. On est un peu abattus et fatigués de tous les rebondissements et les adaptations qu'on a dû faire", ajoute-t-il.

franceinfo : Est-ce que cela chamboule l'organisation du off ?

Sébastien Benedetto : Oui, bien sûr. C'est vraiment un coup dur d'avoir ça en plein milieu du festival. Ça va nous imposer une organisation vraiment particulière. On a des théâtres qui ont la chance d'avoir moins de 50 places et qui vont donc pouvoir continuer d'accueillir le public comme ils le faisaient. Mais il y a quand même beaucoup de théâtres avec plus de 50 places qui vont devoir s'adapter. Ce qui me fait le plus peur, c'est au niveau du public. On ne sait pas si ça va impacter la fréquentation. Est-ce que, s'il n'avait pas prévu la vaccination, le public sera prêt à faire des tests juste pour venir au Off ?

Y a-t-il des risques d'annulation ?

On va se réunir cet après-midi pour en discuter mais j'ai bien peur que certaines compagnies et théâtres renoncent à la dernière semaine. La fréquentation risque d'être impactée parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent faire un tour pour voir une pièce dans la journée à Avignon. Ces gens-là, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas faire un test PCR juste pour voir une pièce.

Est-ce que les comédiens doivent être vaccinés ?

C'est vraiment une discussion qu'on doit avoir avec la préfecture parce que ce n'est pas clair pour moi. En tout cas, on a vraiment eu une prise de conscience d'une grande majorité des équipes artistiques qui se sont fait vacciner avant de venir à Avignon. Il y a également beaucoup de tests sur les compagnies qui, pour le moment, sont toutes négatives.

Si certains spectateurs sont contraints d'annuler leur venue, seront-ils remboursés ?

Ça, c'est à chaque théâtre de le juger. C'est une question qu'ils doivent se poser. Maintenant, je pense que c'est au spectateur de s'organiser. On aura vraiment besoin du public surtout dans les derniers jours. On lance un appel au public local et régional, on a besoin de lui dans les salles.