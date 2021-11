Pass sanitaire : "Il faut le réutiliser pleinement, ce qui n'est plus le cas actuellement", affirme Jean-François Delfraissy

Selon l'immunologue, "un restaurant sur deux à Paris" ne le réclame plus.

"Il y a un restaurant sur deux à Paris qui ne demande plus le pass sanitaire", a déploré Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, mercredi 17 novembre sur France Inter. "On va tout faire, évidemment, pour éviter des mesures trop strictes, mais il faut que le pass sanitaire existe. Il a été efficace. Il faut le réutiliser pleinement, ce qui n'est plus le cas actuellement", a affirmé le président du Conseil scientifique.

Il faut "des règles relativement simples, pas trop contraignantes, qui touchent un peu aux libertés peut-être, mais qui laissent une liberté générale qui évite d'aller plus loin dans les formes de restriction de liberté" et éviter ainsi un nouveau confinement.

Jean-François Delfraissy, reconnaît que le pass sanitaire "n'est pas l'outil extraordinaire, mais c'est un outil en particulier pour les lieux confinés, les lieux où on quitte le masque, par exemple, pour dîner". Cela reste une mesure de "bon sens", a-t-il souligné.