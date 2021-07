Pass sanitaire : "Il est indispensable que chacun joue le jeu" sous peine de "sanctions dissuasives", prévient le ministre des PME Alain Griset

"Les sanctions peuvent être beaucoup plus dissuasives que celles que l’on avait engagées précédemment, en particulier sur le QR code", a déclaré mardi 13 juillet sur franceinfo Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, après qu’Emmanuel Macron a annoncé l’extension du pass sanitaire lors de son allocution de lundi. Il sera appliqué aux activités de loisir et de culture la semaine prochaine, et ensuite aux bars, restaurants et centres commerciaux d’ici le début du mois d’août.

"Il est absolument indispensable que ce pass sanitaire entre en application et que chacun joue le jeu. Faute de quoi, on sera contraints de prendre des décisions assez fermes pour que chacun comprenne l’impératif de cette décision", insiste Alain Griset, sans préciser la nature des sanctions.

"Les professionnels, comme les restaurateurs, doivent comprendre que c’est dans leur intérêt de contribuer à la vaccination qui est la seule chance de s’en sortir." Alain Griset, ministre délégué aux PME à franceinfo

"Je fais remarquer que déjà dans la vie quotidienne, quand quelqu’un veut fumer dans un restaurant, le restaurateur a déjà la responsabilité de lui dire d’arrêter de fumer. C’est une règle qui doit s’appliquer à son restaurant. Donc là il y aura une règle qui s’appliquera en plus, celle de contrôler le pass sanitaire", explique le ministre.

"Les décisions ne sont pas encore prises"

Alain Griset précise également qu’ "il y aura des contrôles dans les restaurants", alertant au passage sur "un vrai danger", qui "nous amènerait à devoir aller plus loin dans les décisions de refermetures, de couvre-feu, de confinement qui seraient dramatiques pour l’économie".

Quid de toutes les questions qui se posent sur les centres commerciaux, et notamment sur les règles qui s’appliqueront pour les supermarchés qui font partie de ces grandes surfaces ? "Nous avons avec Bruno le Maire [ministre de l'Economie] une réunion à 17 heures, avec leurs représentants, et nous allons voir quels types de centres commerciaux sont touchés par ces contrôles", répond Alain Griset. Pas d’avancées sur ce sujet pour le moment donc, tout comme sur les centres commerciaux concernés par le pass sanitaire : "Les décisions ne sont pas encore prises, en particulier sur les superficies."