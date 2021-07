Pass sanitaire : des dépistages à l'entrée des boîtes de nuit

A Dijon (Côte-d'Or), des jeunes retrouvent après 16 mois de fermeture le plaisir de danser en discothèque. "Ça fait vraiment du bien de retrouver la vie, d'être heureux avec les gens et de sourire un peu sans le masque", se réjouit une jeune femme. "C'est le retour de la vie d'avant, la vie d'étudiant, la vie de jeune", sourit un garçon. L'ambiance festive était de retour à l'intérieur, mais à l'extérieur de la boîte de nuit, certains ont patienté pendant plus d'une heure pour obtenir leur pass sanitaire, nécessaire pour entrer dans l'établissement.

200 tests pour 500 entrées

Des tests PCR sont réalisés à l'entrée. "Ça se passe bien, les jeunes sont plutôt contents et reconnaissants qu'on soit là", explique une infirmière. Pour 500 entrées, 200 tests ont été réalisés. La jauge a été diminuée de 75%. Clients et salariés espèrent que la fête pourra durer tout l'été et que le virus ne viendra pas tout gâcher.