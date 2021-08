Pass sanitaire : de nouvelles mesures au cœur d'enjeux politiques

Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict, jeudi 5 août, sur les nouvelles mesures à mettre en place pour contrer l'épidémie de Covid-19. Le journaliste Thierry Curtet fait le point depuis le Conseil constitutionnel sur les enjeux politiques de cette annonce dans le 19/20 de France 3 : "Du côté du gouvernement, on est à la fois soulagé et satisfait de l'analyse du Conseil constitutionnel. On insiste notamment sur la validation des deux points les plus importants aux yeux du gouvernement, à savoir la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Du côté de Matignon, on prend bonne note de l'impossibilité de contraindre un nouveau cas positif à s'isoler et on explique qu'on ne reviendra pas à la charge avec un nouveau dispositif sur ce sujet".

De la déception pour l'opposition

"Du côté des oppositions, il y a de la déception, même si certains font remarquer que quelques réserves émises par la Haute Cour amoindrissent un peu la portée du pass sanitaire, notamment du côté de l'hôpital et des centres commerciaux. Ces mêmes opposants expliquent qu'ils ne voient pas comment ce pass sanitaire peut entrer aussi rapidement en fonction dès lundi 9 août", précise le journaliste France Télévisions.