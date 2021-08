Pass sanitaire dans les centres commerciaux : suspension de l'arrêté préfectoral en Essonne

Après les Yvelines et le Haut-Rhin, le département francilien est le troisième où l'arrêté préfectoral imposant la présentation d'un pass sanitaire est suspendu par la justice. Elle considère qu'il "porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir."

Le tribunal administratif de Versailles a suspendu samedi 28 août l'arrêté imposant la présentation d'un pass sanitaire dans les grands centres commerciaux de l'Essonne, après avoir été saisi par un particulier, rapporte France Bleu Paris. Des requêtes similaires sont à l'étude dans tous les départements d'Île-de-France, hors Paris.

Après les Yvelines mardi 24 août, l'Essonne est le deuxième département d'Île-de-France où l'arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux est suspendu. Le ministère de l'Intérieur a prévenu qu'il allait examiner les possibilités de faire appel de ces décisions.

"Atteinte grave à la liberté d'aller et venir"

Les requêtes sont déposées par des particuliers, des syndicats, associations de commerçants, ou des propriétaires de centres commerciaux. Ils dénoncent le fait de ne pas pouvoir accéder aux produits de première nécessité dans les centres commerciaux, comme les pharmacies ou dans certains rayons des supermarchés, ou de ne pas pouvoir faire les achats de fournitures scolaires, à quelques jours de la rentrée.

Dans le Haut-Rhin également, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu vendredi 27 août l'arrêté du préfet qui rendait obligatoire la présentation du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² du département. La justice, saisie par le gérant d'un centre commercial du département, a considéré qu'"il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir."

Depuis la première suspension d'un arrêté de la sorte, dans les Yvelines, l'avocat Maître Yoann Sibille est sollicité par des commerçants et particuliers. Des requêtes ont été déposées dans tous les départements d'Île-de-France, excepté Paris. Les associations des commerçants de centres commerciaux et le conseil national des centres commerciaux étudient la faisabilité de telles démarches. Près de 150 centres commerciaux sont concernés à travers toute la France par le pass sanitaire.