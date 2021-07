Pass sanitaire dans l'hôtellerie-restauration : l'Umih demande le report de la mesure pour les salariés du secteur

L'extension du pass sanitaire doit concerner notamment les bars et les restaurants à partir de début août. Le vice-président de l'Umih demande le report de l'application de la mesure pour les salariés du secteur.

Les professionnels des cafés, bars et restaurants, concernés par la généralisation progressive du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron, ont été consultés mardi 13 juillet par Alain Griset, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Hervé Becam, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), invité sur franceinfo, a demandé au ministre délégué le report de l'application de la mesure pour les salariés du secteur.

"Nous demandons que cette mesure soit reportée, parce que techniquement, c'est aujourd'hui infaisable d'avoir la totalité de nos personnels vaccinés au 1er aout", a affirmé Hervé Becam. Selon l'Umih, le ministre Alain Griset a "assuré qu'il allait plaider auprès des autorités sanitaires pour que cette date puisse être reportée à une date plus vraisemblable et plus réaliste pour la réalisation de la vaccination de nos collaborateurs".

Hervé Becam attend de la souplesse de la part du gouvernement pour que l'ensemble des salariés de l'hôtellerie-restauration "puisse être complètement protégé". Il tient à assurer par ailleurs de la "solidarité" de l'Umih avec le gouvernement "dans ce bateau de la difficulté à maîtriser le développement du virus". Lors de son entretien avec Alain Griset, le vice-président de l'Umih a assuré que le secteur ferait "tout ce qui est en notre capacité pour éviter de se retrouver fin septembre avec l'obligation d'un confinement".