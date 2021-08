OSS 117, "film de l’été" et porteur "d’espoir" pour les salles, selon le directeur général du groupe CGR

"On est plein d'espoir" avec la sortie du film OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire, le "film de l’été" ce mercredi 4 août dans les salles de cinéma, a réagi sur franceinfo Jocelyn Bouyssy, le directeur général du groupe CGR Cinémas.

"Avec ce beau film, on espère que les spectateurs vont revenir encore plus dans nos salles" malgré le pass sanitaire, explique-t-il, remerciant le distributeur Gaumont de ne pas avoir décalé à nouveau la sortie du 3e opus d’OSS 117. "Je pense que s’il ne sortait pas, les autres films ne sortaient pas non plus, et je pense même qu'on aurait refermé", affirme le directeur général du groupe CGR Cinémas.

Quant au démarrage d'OSS 117 à sa sortie ce mercredi, Jocelyn Bouyssy affirme qu’il y a eu un "bon signal", avec "pratiquement 60 000 entrées" vendues pour les avant-premières, et "déjà plus de 6 000 entrées" dans les 73 salles du groupe CGR Cinémas pour la première matinée d'exploitation. "Ce sont de très bons chiffres", conclut-il.