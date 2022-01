"On ne va pas commencer à se la jouer videur !" : la perspective des contrôles d'identité liés au pass vaccinal pose problème aux restaurateurs

À côté du quartier du Panier, à Marseille, Sammy Berghout tient le bar-tabac Le Point de vue. Le gérant a déjà eu des doutes sur les pass sanitaires présentés par ses clients. "Quand je vois la personne en face et je vois des fois le nom ou la date de naissance qui paraît faussés, bien sûr que je valide le pass, explique-t-il. Le client peut consommer et je ne vais pas dans des questions privées. On ne va pas s'amuser à se la jouer videur : c'est impossible."

>> Pass vaccinal : les commerçants peuvent-ils vraiment exiger de leurs clients une pièce d'identité ?

Lui ne s'imagine pas, donc, demander la carte d'identité en cas de doute. Il s'agit pourtant de l'une des mesures du nouveau projet de loi sanitaire du gouvernement, qui arrive mercredi 29 décembre en commission des lois de l'Assemblée. Pour Ilyès Benzeguir derrière le Bar de la Place, c’est tout réfléchi : "Ce n'est pas à moi de faire ça ! C'est ridicule, et je rien que demander le pass, je me sens un peu un peu gêné."

"Même les clients, quand on leur demande le pass, il y en a qui font des grimaces et tout. Alors demander une pièce d'identité, moi je pense que ça me dépasse, franchement." Ilyès Benzeguir à franceinfo

En terrasse, Islème ne voit pas le problème, et estime que ça permettra de limiter les trafics de faux pass sanitaires. Pour Pierre, accoudé à une table avec une pinte, demander une pièce d'identité, ce n'est tout simplement pas l'ambiance : "Que je doive présenter mon pass, et puis ma pièce d'identité pour prouver qui je suis, je trouve que ce n'est pas une bonne atmosphère et on se sent un peu agressés..." Près de 200 000 faux pass sanitaires circulent d’après le ministère de l’Intérieur.