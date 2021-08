Manifestations contre le pass sanitaire : plus de 175 000 opposants ont défilé, un chiffre en nette baisse

Les chiffres du ministère de l'Intérieur font état de 220 actions de protestation dans le pays, qui ont réuni un peu plus de 175 500 participants, soit environ 40 000 de moins que la semaine dernière.

Les opposants au pass sanitaire et à la vaccination avaient rendez-vous pour leur sixième week-end de mobilisation, samedi 21 août. Plus de 220 manifestations ont été recensées par le ministère de l'Intérieur. Au total, 175 503 personnes ont défilé, annonce la même source, un chiffre en nette baisse par rapport à la semaine précédente, qui avait mobilisé près de 215 000 manifestants. Sur l'ensemble de la France, 20 personnes ont été interpellées, un chiffre en hausse par rapport au dernier samedi de mobilisation qui avait entraîné 11 arrestations. Un membre des forces de l'ordre a par ailleurs été blessé.

Les nombreux cortèges ont notamment rassemblé 14 700 personnes à Paris et 6 000 à Toulon, selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur. Ailleurs, en France, on dénombre 4 000 manifestants à Marseille, 3 400 à Bordeaux et 3 200 à Lille, rapportent les préfectures locales. Des chiffres contestés par le collectif militant Le Nombre Jaune : il a pour sa part recensé 357 100 manifestants "minimum" en France. Toutefois, le nombre de protestataires est là encore en baisse, puisque 388 843 personnes avaient battu le pavé la semaine passée, estimait le collectif.

Une large manifestation a également eu lieu à Montpellier (Hérault) : 9 500 personnes se sont rassemblées à Montpellier pour protester contre le pass sanitaire, selon la préfecture. Une mobilisation en augmentation, après les 7 500 manifestants recensés samedi dernier. Des affrontements ont eu lieu dans l'après-midi entre des militants antifascistes et ceux de la Ligue du Midi, un mouvement d'extrême droite, rapporte notamment France Bleu Hérault. Plusieurs jets de bouteilles et de planches en bois ont été constatés et des personnes ont été blessées.