Manifestations contre le pass sanitaire : 16 000 personnes mobilisées en France selon la police

Les rassemblements ont donné lieu à quelques heurts, mercredi, notamment à Lyon et Paris.

Pas encore étendu et déjà contesté. Environ 16 000 personnes étaient mobilisées en France mercredi 14 juillet à 17 heures contre le pass sanitaire, a appris franceinfo auprès d'une source policière.

Parmi elles, 1 500 étaient à Toulouse et 1 000 à Lyon, où des incidents ont éclaté sur la place Bellecour, avec des barricades et des échanges de jets de projectiles et de grenades de gaz lacrymogène.

#Lyon : la rue de la République totalement noyée sous les gaz lacrymogènes. Les manifestants anti #PassSanitaire repoussés sur #Bellecour pic.twitter.com/c6aYwgorTV — Lyon Mag (@lyonmag) July 14, 2021

A Paris, la préfecture de police a déploré peu avant 18 heures sur Twitter le non-respect du parcours déclaré, des jets de projectiles, des feux de poubelles et des cortèges sauvages. Le préfet a appelé "les manifestants à la responsabilité et à rejoindre le lieu d'arrivée à République comme s'y est engagé le déclarant".

#Manifestation #Paris : parcours déclaré non respecté, avec jets de projectiles, feux de poubelles et cortèges sauvages.

Le préfet de police appelle les manifestants à la responsabilité et à rejoindre le lieu d'arrivée à #République comme s'y est engagé le déclarant. pic.twitter.com/zxCuF6W3pM — Préfecture de Police (@prefpolice) July 14, 2021

A Annecy, environ 200 manifestants ont cassé une grille de la préfecture et sont restés une heure environ, dans le calme, dans les jardins, avant de réintégrer le cortège des manifestants. Des constatations sont en cours pour vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradations à la préfecture, a indiqué une source policière à franceinfo.

Les manifestants contre le pass sanitaire envahissent les jardins de la Préfecture de Haute-Savoie à #Annecy après avoir forcé le portail d'entrée. (@EspeisseMarie) #14juillet #Manif14juillet #VaccinObligatoire pic.twitter.com/jl6Q4l7tkp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 14, 2021

La préfecture a déclaré à France Bleu Pays de Savoie qu'elle "condamne cette intrusion contraire à toutes les valeurs républicaines". Cette intrusion a fait réagir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a tweeté : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’intrusion d’individus dans l’enceinte de la préfecture de Haute-Savoie cet après-midi. Soutien total aux agents de l’Etat qui ont agi avec sang-froid."

Je condamne avec la plus grande fermeté l’intrusion d’individus dans l’enceinte de la préfecture de Haute-Savoie cet après-midi. Soutien total aux agents de l’Etat qui ont agi avec sang-froid. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 14, 2021

A Lille, plusieurs centaines de manifestants ont également battu le pavé en scandant "Liberté! Liberté!" ou encore "Pour les enfants!" en partant de la place de la République en passant par la Grand-Place, puis le centre commercial Euralille, et revenir à son point de départ, rapporte France 3 Hauts de France.