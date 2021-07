Manifestation contre le pass sanitaire à Paris : deux journalistes de BFMTV pris à partie et insultés, une plainte va être déposée

"On n'est pas blessés physiquement, mais on est sans doute un peu bouleversés", a précisé le journaliste Igor Sahiri.

De fortes tensions dans les manifestations contre le pass sanitaire. Deux journalistes de la chaîne d'informations BFMTV ont été pris à partie et insultés lors d'un rassemblement organisé devant le Sénat, à Paris, jeudi 22 juillet. "On m'a empêché de faire mon travail avec une grande violence. Ça m'était déjà arrivé lors d'un samedi de manifestation de gilets jaunes, mais là on a passé un cran", a témoigné l'un des deux journalistes sur place, Igor Sahiri, sur BFMTV.

BFMTV condamne fermement ces actes de violence injustifiables et engagera des poursuites visant leurs auteurs.



La rédaction de BFMTV poursuivra sa mission d’information au plus près des faits partout où l’actualité le nécessite. pic.twitter.com/WXgdzpG0Pb — BFMTV (@BFMTV) July 22, 2021

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de manifestants prendre à partie les deux journalistes, les poursuivant dans les rues et les insultant, malgré la présence d'un agent de sécurité. "On n'est pas blessés physiquement, mais on est sans doute un peu bouleversés", a précisé Igor Sahiri. La rédaction de BFMTV a précisé qu'elle allait porter plainte contre ces violences.