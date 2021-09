Manifestation anti-pass sanitaire : un nouveau samedi de mobilisation

Le sentiment de mécontentement s'est à nouveau fait ressentir dans plusieurs villes de France, samedi 4 septembre. Un huitième samedi de mobilisation a eu lieu, les opposants défilant dans les rues avec des pancartes contre la mise en place du pass sanitaire. Ils dénoncent une atteinte aux libertés et une obligation vaccinale déguisée.

Des soignants et des pompiers manifestent

Au sein de la foule, de nombreux parents ont exprimé leur opposition à la vaccination des plus jeunes. Il y avait également des pompiers et des soignants. Une manière de montrer leur colère, eux qui devront être vaccinés d'ici le 15 octobre s'ils souhaitent pouvoir continuer à exercer leur métier. Au total, plus de 140 000 personnes ont manifesté, un chiffre en légère baisse comparé aux week-ends précédents. Mais le mouvement devrait malgré tout perdurer : le rendez-vous est déjà pris pour samedi prochain.