"Le pass sanitaire a été efficace, ça a protégé l'économie", selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance explique aussi qu'il est "dans l'intérêt" des cafetiers et des restaurateurs de "vérifier l'identité" quand il y a un doute "pour s'assurer que le virus ne circule pas dans son établissement".

"Le pass sanitaire a été efficace, ça a protégé l'économie", juge Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la Relance, invité du 8h30 de franceinfo lundi 24 janvier, alors que le pass vaccinal est entré en vigueur ce matin, remplaçant le pass sanitaire. "Ça a évité des fermetures d'entreprises, ça a protégé les emplois. Je pense que le pass vaccinal sera d'autant plus efficace et ça protège les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui accueillent du public parce que ça évite les contaminations et ça permet de rester ouvert", poursuit-il.

"Si vous avez un client qui résiste, qui n'est pas d'accord, on sent qu'il y a un doute sur son identité. Quel est l'intérêt du restaurateur ? C'est de vérifier son identité. Tout simplement pour s'assurer que le virus ne circule pas, qu’il ne va pas contaminer ses salariés, pas contaminer son établissement", estime le ministre. "La responsabilité de chacun, c'est la meilleure protection contre le virus", selon Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Economie a aussi rappelé que les aides aux entreprises prendront fin "dès lors qu'il n'y a plus de restrictions sanitaires".