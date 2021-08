Le pass sanitaire "a coûté près de 7 millions d'entrées au cinéma", selon la Fédération nationale des cinémas français

Les chiffres ont été arrêtés dimanche soir. Jusque-là, "la mise en place du pass sanitaire a coûté près de 7 millions d'entrées au cinéma", a déploré Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, lundi 30 août sur franceinfo."Ça veut dire près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur qui est parti en fumée", a-t-il explicité, alors que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a rendez-vous dans l'après-midi avec les professionnels de son secteur.

"Nous demandons la poursuite des plans habituels -fonds de solidarité, prêt garanti par l'état, chômage partiel- et un plan spécifique pour couvrir cette période de mise en place du pass sanitaire." Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français à franceinfo

Ce plan spécifique, qui serait "orchestré par le Centre national du cinéma (CNC)" doit servir "à nous aider face à ces 7 millions de baisse et surtout à nous permettre de faire de la relance", a-t-il ajouté. Pour lui, "il va falloir qu'on réhabitue [les spectateurs à aller au cinéma], qu'on recommunique massivement, qu'on aide également les autres secteurs comme la distribution et la production". "On espère qu'avec l'avancée de la vaccination, le fait que le pass sanitaire se généralise un peu partout, les habitudes de fréquentation des salles de cinéma vont reprendre", a-t-il encore déclaré.

Le pass sanitaire est en vigueur dans les lieux accueillant plus de 50 personnes, dont les cinémas, depuis le 21 juillet dernier. "Ça a été très compliqué pour nous de le mettre en place dans une précipitation, mais au moins ça a permis de se préparer à l'arrivée du pass sanitaire pour les collaborateurs", à compter de ce lundi, a estimé le président de la Fédération nationale des cinémas français. D'ailleurs, "à quelques exceptions près", la mise en place du dispositif pour les salariés des salles en contact avec le public "se passe très bien".