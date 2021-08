Hauts-de-Seine : l'obligation du pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux suspendue par la justice

L.Berbey, C. de la Guérivière, C.Deman, J.Boulesteix, V.Vermot-Gaud, M.Marini

Les recours en justice se sont multipliés ces dernières semaines contre le pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Depuis mardi 31 août, il n'est plus nécessaire de le présenter à l'entrée des centres des Hauts-de-Seine ; l'arrêté préfectoral a été suspendu par une décision du tribunal administratif.

Dans un centre commercial des Hauts-de-Seine, plus besoin de pass sanitaire pour entrer, depuis mardi 31 août. Pour la responsable d'un magasin d'optique, cette suspension est un soulagement. Pendant les deux semaines où le pass sanitaire était demandé, "ça a été très difficile, on a eu une baisse de fréquentation", raconte Louise Darnault. Depuis quelques semaines, les recours en justice contre le pass sanitaire s'enchaînent, et les arrêtés préfectoraux le rendant obligatoire ont été suspendus dans le Haut-Rhin, les Yvelines, ou l'Essonne. Plusieurs recours ont été déposés dans d'autres départements d'Île-de-France, y compris Paris.

Le gouvernement prévoit de faire appel

À cause de la mise en place du pass sanitaire, les centres commerciaux ont perdu jusqu'à 40% de fréquentation selon une fédération du secteur. "Cela résulte d'une confusion totale pour nos concitoyens", explique Gontran Thüring, du Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel de ces suspensions.