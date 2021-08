Frontière belge : les Français profitent des terrasses sans pass sanitaire

À Tournai, à la frontière belge, pas de pass sanitaire à présenter pour boire un verre en terrasse. Les Français qui n'ont pas encore leurs deux doses de vaccin contre le Covid-19 sont donc nombreux à venir en profiter. "L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de demander à tous les copains s'ils ont le pass, on peut manger tous ensemble", explique un jeune homme, entouré de ses amis.

Une majorité de Français en terrasse

Un choix pratique pour certain, et un choix éclairé pour d'autres. "Je considère le pass sanitaire comme une mesure liberticide", lance un client. Une aubaine pour les commerçants belges après une année économiquement difficile. "On a constaté que depuis le Covid, on avait une affluence supérieure de clients français, et maintenant, avec le pass sanitaire, c'est clair, on a une majorité de clientèle française", assure Philippe Trenteseaux, gérant d'un café. Certains clients belges s'interrogent sur cet afflux de Français non vaccinés et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur le taux de contamination en Belgique.