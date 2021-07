Etats-Unis : le pass sanitaire envisagé, la France inspire

Jean Castex s'est rendu à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, mardi 27 juillet. Un chef d'entreprise opposé au pass sanitaire l'a interpellé : "On nous empêche d'accéder à des lieux même pour le travail. On nous oblige à avoir un pass sanitaire limite pour travailler". "C'est vrai que ce n'est pas idéal, mais sinon tout s'arrête, on a le choix entre ça et le pire", lui a répondu le Premier ministre.

Un pass Excelsior ?

Les Etats-Unis s'y intéressent. Le pass sanitaire à la française a beaucoup fait parler de lui au pays des libertés individuelles et plutôt en bien. Les médias et une bonne partie du gouvernement ont salué la fermeté d'Emmanuel Macron. Le maire de New York Bill de Blasio a déclaré que sa ville devait s'inspirer de la France. Le gouverneur et lui réfléchissent à l'instauration du pass Excelsior qui faciliterait la vie sociale des New-Yorkais, pour entrer dans les salles de spectacle.

Il y a une réflexion sur la vaccination obligatoire aussi. New York a obligé tous ses employés à se vacciner, même chose en Californie. Le président Joe Biden envisage une vaccination de tous les fonctionnaires fédéraux. Mais ces décisions restent l'apanage des Etats, voire des comtés.