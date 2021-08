Emploi : contrôleur de pass sanitaire, un nouveau métier

Le métier de contrôleur de pass sanitaire est apparu et plusieurs centaines de postes sont à pourvoir en France, dans des centres commerciaux, restaurants, ou espaces culturels.

Les contrôleurs de pass sanitaire font désormais partie de notre quotidien, que ce soit avant d'assister à un spectacle, de prendre un train longue distance ou bien de visiter un monument. Nicolas Boulais exerce ce travail depuis quelques jours au CHU d'Angers (Maine-et-Loire). C'est la première expérience professionnelle de ce jeune homme, qui a postulé et a été presque aussitôt recruté.

Des centaines de postes à pourvoir en France

Dans une agence d'intérim parisienne, plusieurs dizaines de contrôleurs sanitaires ont été embauchés ces dernières semaines. Ces postes sont en tension, et de nouvelles entreprises appellent tous les jours. "Ça a explosé ces deux dernières semaines, et on a pas mal de nouveaux clients grâce au pass, c'est un nouveau métier", explique Karim Robert, de l'agence Proman. Plusieurs centaines de postes sont à pourvoir sur le territoire, notamment dans les centres commerciaux bientôt concernés.