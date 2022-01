Emeutes en Guadeloupe : huit personnes, dont un policier, interpellées et placées en garde à vue

Selon le procureur de la République, elles sont soupçonnées "d'avoir activement participé à l'organisation et à la préparation des violences urbaines" en novembre et décembre.

Elles ont été arrêtées en début de matinée par le Raid et le GIGN. Huit personnes, dont un fonctionnaire de police, ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les émeutes en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire, a annoncé le procureur de la République dans un communiqué, lundi 17 janvier.

Ces personnes sont soupçonnées "d'avoir activement participé à l'organisation et à la préparation des violences urbaines qui se sont déroulées à Pointe-à-Pitre, Baie Mahault et les communes avoisinantes courant novembre et décembre 2021, et notamment dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021 à Pointe-à-Pitre", précise Patrick Desjardins.

Aucune autre précision n'a été donnée sur l'identité des personnes interpellées. Une conférence de presse sera donnée au palais de justice de Pointe-à-Pitre à l'issue des gardes à vue, qui peuvent durer jusqu'à 96 heures puisqu'il s'agit de faits en bande organisée.