Discothèques : les fêtards retrouvent les pistes de danse

La musique est à fond, ça danse collé-serré, après plus de quinze mois de fermeture, les boîtes de nuit sont ouvertes. "Ça fait plus d'un an et demi qu'on nous empêche de sortir le soir, de vivre et là, on veut juste profiter", explique un jeune homme. Même enthousiasme pour le personnel d'un établissement situé à Montpellier, dans l'Hérault. Une cinquantaine d'employés s'y relaient toute la nuit. "On pensait qu'on aller fermer quinze jours, et en fait ça fait seize mois, on est super contents de se retrouver avec toute l'équipe", se réjouit Laura Subitte, serveuse.

Pass sanitaire obligatoire

La réouverture se fait dans des conditions sanitaires strictes, avec une jauge limitée à 75% de la capacité d'accueil. À l'entrée, les videurs se chargent de contrôler les pass sanitaires ou les attestations de tests PCR négatifs. Une tente a même été installée pour proposer des tests antigéniques à faire sur place avant d'entrer dans la discothèque. Plus la nuit avance, plus la file s'allonge.