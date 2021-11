DIRECT. Covid-19 : 100 000 rendez-vous pris sur Doctolib pour un rappel, une heure après l'allocution d'Emmanuel Macron

#JO2022 Avec le report des Jeux olympiques d'été de Tokyo d'un an, les athlètes qui pratiquent des sports d'hiver ont du mal à trouver des financements pour les Jeux d'hiver de Pékin 2022 et sont obligés de recourir à des cagnottes. "On pratique déjà un sport peu connu, et en plus on est des filles, c’est un peu la double peine pour nous", déplore Camille Cabrol, qui pratique le ski de bosses.

(TOM PENNINGTON / Getty Images via AFP)