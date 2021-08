DIRECT. Pass sanitaire : plus de 200 manifestations organisées en France avant la rentrée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Une nouvelle étude met en lumière la gravité du variant Delta. Dans un article publié par The Lancet Infectious Diseases, des chercheurs concluent que les personnes infectées par le variant identifié en Inde ont deux fois plus de risque d'être hospitalisées que celles contaminées par le variant Alpha, identifié au Royaume-Uni.

: "Le rapport de la communauté du renseignement américain montre que les Etats-Unis sont déterminés à emprunter la mauvaise voie de la manipulation politique."



Après la publication d'un rapport américain accusant Pékin d'avoir retenu des informations clés sur les origines de la pandémie, la Chine répond en dénonçant "une présomption de culpabilité" et une volonté de Washington de "faire de la Chine un bouc émissaire".

: Voici les premiers titres du jour :



• Au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 85 morts à l'aéroport de Kaboul, les Etats-Unis ont mené une attaque de drone contre un "organisateur" de la branche afghane du groupe Etat islamique, selon l'armée américaine, qui estime avoir "tué la cible".



• Paris annonce avoir mis fin, hier soir, à son opération d'évacuation de Français et d'individus en danger en Afghanistan. "Près de 3 000 personnes, dont plus de 2 600 Afghans", ont été "mises en sécurité" par les militaires français, selon le ministère des Armées.



• A quelques jours de la rentrée, plus de 200 manifestations sont prévues, aujourd'hui, en France, pour s'opposer au pass sanitaire. Les autorités s'attendent à un troisième week-end consécutif de repli de la mobilisation, entamée au début de l'été.



• Pluie de médailles, cette nuit, pour la délégation française à Tokyo. Le triathlète Alexis Hanquinquant a ouvert le bal avec une médaille d'or, suivi par l'argent pour Marie-Amélie Le Fur au saut en longueur et le bronze lors de six autres épreuves.