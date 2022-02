DIRECT. Covid-19 : "Nous pouvons avancer comme prévu sur la levée des dernières restrictions", confirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal

Ce qu'il faut savoir

"Nous pouvons avancer comme prévu sur la levée des dernières restrictions", a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mardi 15 février, dans un point presse à l'issue du Conseil des ministres. Dès mercredi, les discothèques rouvriront et il sera de nouveau possible de consommer de la nourriture et des boissons dans les stades, les cinémas ou les transports en commun. Il sera également de nouveau permis de se tenir debout dans les bars. Suivez notre direct.

Nouvelles règles pour le pass vaccinal. A partir de mardi, pour conserver un pass vaccinal valide, la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 devra être réalisée au plus tard quatre mois après la fin du schéma vaccinal initial, sauf pour ceux qui ont contracté la maladie depuis. Le délai maximal pour le rappel était jusqu'ici de sept mois.

Procédure simplifiée pour les "repentis". Les détenteurs de faux pass qui souhaitent se faire vacciner peuvent désormais se rendre en centre de vaccination pour régulariser leur situation sans risque de poursuites. Cette procédure est permise par la loi "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire", adoptée le 16 janvier.

Le Covid-19 ne doit pas empêcher le don du sang. "Je peux donner mon sang dès que je suis vacciné. Je peux donner mon sang que j'aie un pass sanitaire ou que je n'aie pas de pass sanitaire. Je peux enfin donner mon sang sept jours après le début du Covid si j'ai eu le Covid", a détaillé François Toujas, président de l'Etablissement français du sang (EFS), sur France 2, rappelant que le Covid, virus respiratoire, ne se transmet pas par transfusion.

L'OMS appelle à un effort de vaccination accru en Europe de l'Est. Le bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que le "raz-de-marée" lié au variant Omicron avance vers l'est. Ces deux dernières semaines, les cas ont plus que doublé dans six pays de cette zone : l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Russie et l'Ukraine.