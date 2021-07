DIRECT. Covid-19 : la Réunion et la Martinique retrouvent le confinement

Ce qu'il faut savoir

L’outre-mer est frappé de plein fouet par la quatrième vague épidémique de Covid-19. La situation sanitaire y est "dramatique", a assuré jeudi le Premier ministre, Jean Castex. Face à la flambée des cas, la Réunion renoue ce samedi avec un confinement partiel en journée. Ce dernier s'applique "dès ce week-end", pour deux semaines et est "renforcé d'un couvre-feu strict de 18H00 à 5H00", a annoncé jeudi 29 juillet le préfet de La Réunion Jacques Billant. La Martinique a également retrouvé depuis vendredi soir, le régime du confinement, qui s'ajoute au couvre-feu déjà en vigueur. Suivez notre direct.

Un troisième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Pour la troisième semaine d'affilée, d'importantes manifestations contre la mise en place du pass sanitaire sont attendues à travers la France.160 000 personnes devraient manifester à travers le territoire. A Paris, quatre manifestations ont été déclarées, et plus de 3 000 policiers seront mobilisés pour les encadrer, a appris franceinfo de source policière.

85% des personnes hospitalisées en France, y compris en réanimation, sont non vaccinées. C'est l'estimation livrée par une étude de la Dress, le service statistique des ministères sociaux. Publiée vendredi, l'étude rapproche le statut vaccinal et les entrées hospitalières sur la période allant du 31 mai au 11 juillet. Les patients complètement vaccinés représentaient seulement 7% des admissions, soit "une proportion cinq fois plus faible que celle observée en population générale" qui était de 35% pendant la période étudiée, note le rapport. Les personnes non vaccinées représentaient quant à elles 78% des décès dus au virus (contre 11% pour les personnes complètement vaccinées). Par ailleurs, 78% des décès à l'hôpital de patients atteints du Covid-19 concernaient des personnes non-vaccinées, et 11 % des personnes complètement vaccinées.