DIRECT. Covid-19 : l'obligation vaccinale pour les soignants entre en vigueur

: Reste le champ des possibles évolutions du Sars-Cov-2 est encore large. Chaque mutation "ouvre un nouveau paysage adaptatif", pointe le biologiste Samuel Alizon. Un phénomène qui questionne notre capacité à endiguer durablement l'épidémie. "C'est en couplant la vaccination à d'autres mesures barrières que l'on peut limiter la propagation du virus et donc sa réplication", défend quant à lui le virologue Etienne Decroly.

: "Jusqu'à présent, les variants qui ont eu du succès, sont ceux qui sont plus transmissibles."



Tous les variants ne suscitent pas le même degré d'inquiétude. L'OMS a d'ailleurs établi une classification spécifique, qui va de variant "à suivre" à "préoccupant". Certains ont même tendance à disparaître au profit de nouvelles souches plus compétitives.



: Alpha, Beta, Gamma, Delta et maintenant Mu. La liste des nouvelles souches du Sars-Cov-2 ne cesse de s'allonger, suivant l'ordre des lettres de l'alphabet grec. Mais pourquoi de nouveaux variants font-ils régulièrement leur apparition ? Dans quelle mesure ce phénomène est-il inquiétant ? Pour y voir plus clair, j'ai interrogé plusieurs experts.









: Emmanuel Macron avait donné jusqu'au 15 septembre aux 2,7 millions de professionnels de santé pour se faire vacciner. Nous y sommes : dorénavant, les soignants qui ne peuvent pas justifier d'une première injection, d'une contre-indication vaccinale ou d'une contamination récente "ne peuvent plus exercer leur activité", ni recevoir leur salaire.



Cet ultimatum concernait tout le système de soins, au sens large : hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers... On vous explique ici ce que risquent les réfractaires.









• Les établissements scolaires du Gard resteront fermés aujourd'hui après les trombes d'eau qui sont tombés hier sur le département. L'orage est passé, mais il laisse derrière lui des routes coupées et des champs inondés. Une personne est portée disparue près de Nîmes. Suivez la situation dans notre notre direct.



• Ce matin, huit départements sont placés en vigilance orange aux orages, aux crues et pour des risques d'inondations. Le Gard donc, mais aussi l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche.





L'ultimatum a expiré. Deux mois après son annonce par Emmanuel Macron, l'obligation vaccinale s'applique à tous les professionnels de santé à partir d'aujourd'hui.



