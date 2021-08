DIRECT. Covid-19 : 250 000 manifestants anti-pass sanitaire attendus aujourd'hui à travers la France

Ce qu'il faut savoir

Cinquième week-end de manifestations à travers la France. 250 000 manifestants anti-pass sanitaire sont attendus samedi 14 août selon le Service central du renseignement territorial (SCRT), alors que le dispositif contre le Covid-19 est imposé depuis lundi dans la plupart des lieux publics. Près de 200 actions sont d'ores et déjà prévues, alors que le mouvement grandit semaine après semaine. Le nombre total de manifestants à travers la France est passé de 114 000 le 17 juillet à 237 000 le samedi 7 août. Suivez notre direct.

Les transferts sanitaires reprennent. Six malades ont été transférés vendredi depuis la Corse et l'Occitanie vers la Bretagne et le Grand Est. Six autres personnes doivent être évacuées de Martinique vers Paris ce week-end, ont annoncé les autorités, afin de soulager les hôpitaux les plus encombrés.

L'armée à l'aide de la Martinique. Le territoire ultramarin, confiné comme la Guadeloupe pour faire face à une vague très forte du Covid-19, est dans une situation critique. Face à la saturation des hôpitaux, l'armée a installé dans le CHU de Fort-de-France des capacités hospitalières d'urgence afin de doubler les lits de réanimation.

Le pass sanitaire obligatoire dès lundi dans certains grands centres commerciaux. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, la Haute-Savoie, les Landes, le Rhône et le Var instaureront à partir de lundi le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, conformément aux recommandations du gouvernement. Le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales l'exigent déjà depuis cette semaine.